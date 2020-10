Theux: des panneaux devant les maisons de repos pour soutenir le personnel soignant

C'est une habitude qui a complètement disparu: à 20 heures, plus personne ne sort dans la rue pour applaudir le personnel soignant.

A Theux, près de Verviers, des citoyens ont cependant décidé de continuer à manifester leur soutien, mais ils le font autrement. Ils ont monté des panneaux devant 3 maisons de repos. A l'origine du projet, Francine Palem: "Nous avons décidé de faire une action en mettant un petit panneau pour que tous les Theutois puissent participer. Ils sont invités à venir accrocher sur le panneau un petit souvenir, un petit sourire, un petit cœur, un petit nounours, un petit mot de gentillesse pour encourager les soignants qui en ont vraiment beaucoup besoin".

Selon Francine Palem, c'est plus indiqué en cette saison que d'applaudir aux fenêtres comme on l'a fait lors de la première vague: "L'hiver approche, à 20 heures, il va faire noir, on n'entendra pas grand chose, je trouve que c'est mieux de mettre un panneau avec 'merci' à nos soignants, comme ça, les Theutois vont le voir toute la journée".