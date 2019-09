Théâtre de Liège: la vie mouvementée d'un costume de scène

Les théâtres qui disposent de leur propre atelier de couture sont de plus en plus rares. C'est le cas du Théâtre de Liège, une véritable caverne d'Ali Baba, avec 17.000 pièces.

Quelques-unes sont actuellement exposées, une grosse vingtaine au total. Une exposition qui retrace toute la vie d'un costume de scène, de son dessin aux consignes pour les habilleuses et pour l'entretien.

Parmi ces superbes costumes, ceux du Bourgeois gentilhomme à l'affiche à Paris depuis 2013. Des costumes nés de l'imagination de Christian Lacroix mais créés à Liège. Marie Lovenberg, coordinatrice de l'atelier couture: "On a eu la chance de travailler avec Christian Lacroix qui a montré toutes ses maquettes qui étaient très parlantes. On va aussi essayer de trouver des matières qui correspondent à l'époque, qui correspondent au style et aux couleurs que, lui, souhaiterait avoir. Il y a donc l'esthétique d'une part. Mais il y a aussi tout ce qui est technique. Le costume doit tenir sur la longueur et sur la durée".