Test réussi pour le crowdfunding du MR liégeois mais sans engouement

Pas facile de financer sa campagne électorale ... Pour mettre un peu de beurre dans les épinards, les Jeunes du MR liégeois se sont lancés dans une opération de crowdfunding, du financement participatif. L'opération vient de se clôturer.

L'objectif financier est atteint : 1700 euros récoltés, l'objectif était de 1515. Le test est donc réussi.

Mais on ne peut effectivement pas parler d'engouement, ni de soutien large et populaire. Les 1700 euros ont été engrangés sur le fil, à la date limite, grâce à 8 généreux donateurs, pas un de plus. Et deux d'entre eux cumulent plus de la moitié de la somme.

Les contreparties promises comme une promenade thématique avec un candidat ou une journée d'initiation à la politique avec Christine Defraigne n'ont pas suscité d'engouement chez les mécènes potentiels.

Un autre financement participatif en préparation

Pour le MR liégeois, on ne cache pas un peu de déception mais pour le conseiller communal, Louis Maraite, il s'agit clairement d'une expérience pilote, réalisée sans pub, sans réseaux sociaux. Un test, donc, qui connaîtra une nouvelle étape fin de cette semaine : un autre crowdfunding pour soutenir cette fois les nouvelles têtes de la liste libérale. Objectif cette fois 3030 euros

Alors, que peut on retenir de ces opérations ? Que c'est un peu artisanal mais finalement une bonne opération de communication pour le MR liégeois, Un parti plutôt créatif dans sa campagne; on se rappelle aussi, avec plus ou moins de bonheur, le clip musical de Christine Defraigne.

Ce qu'il faut retenir aussi c'est la difficulté pour les jeunes de se lancer en politique et de financer une campagne face à, il faut bien le dire, une relative indifférence