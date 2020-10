Tensions sociales chez Aviapartner, à l'aéroport de Liège

Chez Aviapartner, à l'aéroport de Liège, un piquet filtrant a été mis en place et l'entreprise fonctionne au ralenti. Dans cette société qui charge et décharge les colis fret, la FGTB dénonce des agressions verbales et même physiques à l'égard de la centaine de membres du personnel.

La semaine dernière encore, un ouvrier aurait été secoué et serré au cou, il aurait d'ailleurs porté plainte à la police.

Le syndicat socialiste parle de "relations sociales dignes du Moyen-Age".

Une réunion est en cours avec la direction pour tenter de trouver une issue à ce conflit.