Tensions sociales à l'usine d'ArcelorMittal à Marchin

Au terme d'une assemblée générale organisée ce lundi, les travailleurs ont décidé de ralentir l'outil jusqu'à ce qu'ils obtiennent des avancées et des garanties sur l'avenir du site et sur l'emploi.

Le personnel est inquiet

Il faut savoir que l'usine de Marchin comptait encore 300 travailleurs et trois lignes de production il y a 15 ans de cela. Ils ne sont plus désormais qu'une soixantaine de personnes, sur une seule ligne en fonctionnement. Les deux autres ont d'abord été mises sous cocon. Elles sont aujourd'hui vouées à disparaître.

Active dans l’électro-zingage pour l'industrie et l'automobile, le site fait face à un secteur d'activités en récession au niveau mondial. Et dans ce contexte, le personnel regrette qu'ArcelorMittal ne prévoit rien en termes de stratégie et d'investissement.

Le management local pointé du doigt

Au niveau syndical, la CSC pointe surtout des manquements au niveau du management local. Des manquements en termes de sécurité, de qualité et de fiabilité notamment.