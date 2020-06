Tensions à la commune de Braives: l'échevin du personnel, Stéphane Rocour, démissionne

Un échevin du personnel qui démissionne sous la pression de son personnel. Ce n'est pas anodin. C'est pourtant ce qui s'est passé ce mercredi soir à Braives, lors du conseil communal.

Nous pouvons apprécier qu'il a présenté ses excuses au personnel

C'est un nouveau rebondissement dans cette véritable saga hesbignonne. Cela fait en effet plusieurs mois déjà que l'administration communale de Braives est sous tensions. Fortement contesté, l'échevin Stéphane Rocour était présent hier soir pour remettre sa démission. Une décision que salue le secrétaire permanent CSC Thierry Gilson: "Nous pouvons apprécier qu'il a présenté ses excuses au personnel pour le tort qu'il aurait pu causer à certains".

Clairement, ce qu'on lui reprochait personnellement en matière de gestion du personnel, c'est "une arrogance, un mépris, un harcèlement à l'égard du personnel, et vraiment des attitudes inadaptées dans le chef d'un responsable politique" précise Thierry Gilson.

D'autres personnes pointées du doigt, dont le bourgmestre

En ce qui concerne les autres personnes pointées du doigt par le personnel communal, à savoir le bourgmestre et le directeur général, "j'ose espérer que ça va servir de détonateur dans le chef du bourgmestre à qui les faits similaires sont reprochés, voire peut-être plus graves" explique le secrétaire permanent. "Aujourd'hui, il cristallise sur sa personne toute cette rancœur et tout ce mal être qui est ressenti au sein de l'administration communale". Le bourgmestre Pol Guillaume qui est actuellement absent, sous certificat médical.

Un manager de crise pour gérer la situation

Un manager de crise vient par ailleurs d'arriver à Braives et une task force a été mise en place.

Le ministre wallon des Pouvoirs Locaux a lui-même proposé d'organiser une mission de médiation "pour tenter d'apaiser la situation".

Une assemblée générale du personnel se tiendra tout de même le 1er juillet. Et des actions sont envisagées par les 140 membres de l’administration.