Tennis: les clubs préparent la saison 2018

C'est un rendez-vous attendu par tous les joueurs de tennis, la saison des interclubs arrive à grands pas! Mais avant de taper la balle, il faut préparer les terrains. A Wanze, la société Maton sport est spécialisée dans la création et la réhabilitation de courts de tennis... Chaque année, après l'hiver, elle en rénove plus de 300.

Lors des rénovations, on ne travaille que sur les couches supérieures du terrain. Adrien, ouvrier chez Maton Sport "On gratte le sol avec des pics métalliques pour retourner la brique pilée. Ensuite, on passe avec une espèce de raclette pour égaliser et reboucher les trous." Une fois ces trous rebouchés, on pose les lignes et on passe un rouleau compresseur sur le court "C'est difficile, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de bosses" nous confie Adrien. Maintenant que le terrain est parfaitement lisse, on ajoute la dernière couche de terre battue, plus fine et plus colorée. Cette couche, c'est celle que vous voyez. Elle permet aux joueurs de glisser, mais aussi de voir rapidement où la balle a rebondi. Un détail qui n'en est pas un puisque la marque de la balle indique si elle était dans, ou hors des limites du terrain.

Un temps sec puis beaucoup d'eau

Cette rénovation des terrains, elle ne peut se faire qu'au printemps comme l'indique Eric Maton, patron de Maton Sport "La bonne période, c'est après l'hiver, quand il n'y a plus de gel" et il ne doit pas faire trop sec "Il faut beaucoup d'eau pour permettre aux matériaux de se stabiliser. Dans l'idéal, il faut un temps sec durant les travaux et de la pluie durant la nuit. Mais, si ce n'est pas le cas, aucun problème. Les terrains sont tous équipés d'arroseurs." La rénovation terminée, il faudra humidifier et rouler le terrain quotidiennement pendant 10 jours avant de pouvoir en profiter.