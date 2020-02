Tempête Ciara : paralysie complète pour les vols cargo à l'aéroport de Liège

La tempête Ciara a soufflé sur tout le pays cette nuit, avec des vents à plus de 100 kilomètres par heure. En province de Liège, le numéro 1722 a reçu quelque huit mille appels. Cette tempête à aussi eu des impacts sur les transports en commun.

A la SNCB une trentaine de trains, ceux des heures de pointe, ont été supprimés, mais aucun en province de Liège. Les trains qui circulent sont limités à 80 kilomètres par heure et 160 pour les Thalys. Par contre, à Bierset, c’était la paralysie totale cette nuit, en raison de la tempête. "Le vent est indispensable pour faire voler les avions mais là, il était tellement puissant que les avions-cargos TNT ont dû rester au sol. Même ouvrir les portes pour charger les marchandises était trop difficile donc tout est bloqué au sol. Le vent continue à souffler fort et vous savez que l’aéroport justement sur un plateau qui est balayé par les vents. Les risques sont trop importants pour les équipages et donc on préfère jouer la sécurité", explique Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport.

Les quelques vols passagers ont en revanche pu décoller normalement plus tôt dans la journée.