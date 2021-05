Temerys, une nouvelle application verviétoise pour favoriser les contacts

C’est une nouvelle application pour smartphone et elle sera lancée en juillet prochain par l’aubeloise Ella Gbeza, une ancienne candidate de Koh Lanta. Temerys, c’est son nom, se veut un nouveau réseau social mais favorisant les contacts géographiquement proches et les défis.

" Temerys, c’est un réseau social. Ce n’est pas simplement une application de rencontre entre les gens. Ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Par exemple, imaginez que vous êtes entre amis, à un événement, et vous décidez de pimenter un peu votre soirée. Du coup, vous décidez de lancer des défis entre vous. Et ce que nous différencie de ce qui existe sur le marché, c’est que Temerys permet de lancer des challenges en direct. Le but est vraiment de faciliter les échanges entre les gens et de renouer le contact social. En plus, il y a moins de problèmes de faux profils puisqu’on a la personne à proximité, donc on peut vérifier si elle a menti sur son profil. En effet, c’est une application qui utilise la géolocalisation à moins d’un kilomètre. Elle sera disponible début juillet sur l’Apple Store et sur Google Store ", précise Ella Gbeza.

L’application souhaite aussi donner la possibilité d’échanger dans des commerces les points obtenus lors de la réussite d’un défi.