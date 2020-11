TéléNord: la nouvelle acquisition de la coopérative immobilière liégeoise DynamoCoop

Après les Ateliers Dony, cet espace de travail qui réuni plus d'une vingtaine d'ateliers artistiques et artisanaux dans le quartier Saint-Léonard à Liège et Kultura, lieu de concerts et autres événements culturels situé en Outremeuse, Dynamocoop vient d'acquérir le bâtiment qui abritait le commerce d'électro-ménager TéléNord, dans la rue Saint-Léonard.

Protéger des bâtiments inoccupés de la spéculation immobilière tout en favorisant l'activité et le commerce local, c'est le double objectif de cette coopérative immobilière dont Marc Moura est le co-fondateur. " On a des rues à Liège qui se désertifient progressivement de leurs commerces. On est en quelque sorte dans une bataille entre les biens fabriqués industriellement et souvent importés et une autre tendance que nous soutenons, à savoir, le travail de qualité avec des emplois locaux".

L'ancien commerce d'électro-ménager abritera prochainement le magasin ainsi que l'atelier de l'Amicale des Boulangers. Cette autre coopérative produit actuellement son pain et ses pâtisseries dans les ateliers Dony et doit ensuite les transporter dans son point de vente déjà situé dans la rue Saint-Léonard. " On ne va pas déménager très loin c'est vrai, mais dans un souci logistique c'est évidemment plus pratique d'avoir tout réuni en un même lieu" explique la boulangère Agnès Reis "de plus, l'atelier sera ouvert sur le magasin, ce qui permettra aux clients de voir comment on travaille" souligne encore celle-ci.

Dynamocoop doit maintenant réunir 55.000 euros pour financer les travaux d'aménagement de cette nouvelle boulangerie qui devrait ouvrir ses portes au printemps prochain. La levée de fonds se poursuit jusqu'au 12 décembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la coopérative.