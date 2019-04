TEC: un nouveau bus direct, rapide et confortable entre Liège et Marche

Un bus rapide dans lequel on peut réserver sa place. Ce n'est pas un rêve, ce sera le cas dès lundi prochain, le 29 avril. Ce sont les nouvelles lignes WEL des TEC, autrement dit les lignes Wallonia Easy Line. Elles sont au nombre de 6. A terme, elles devraient être au nombre de 40.

Les WEL sont des lignes express. Le bus ne s'arrête qu'un nombre restreint de fois. Les bus sont des cars confortables, climatisés, équipés de Wi-Fi et de ports USB.

L'objectif est de réduire l’empreinte énergétique de ceux qui prennent leur voiture pour se rendre au travail.

Une seule concerne notre région: la ligne Liège-Marche, la W04. Elle démarre de Liège Opéra, passe par les Guillemins et le Sart Tilman, s'arrête à Rotheux, Nandrin puis Ochain, Mean, Somme-Leuze et enfin Marche. Un trajet bouclé en un peu plus d'une heure.

Une inscription préalable est nécessaire, via l'application WEL by tec.

Notez encore que ces lignes ne roulent que le matin et le soir, et que le trajet coûte un peu plus cher: 5 euros l'aller ou 10 euros l'aller-retour.