TEC Liège-Verviers: la capacité à bord des bus augmente dès ce lundi

La nouvelle phase du déconfinement qui débute ce lundi concerne également les transports en communs.

Les bus du TEC Liège-Verviers vont pouvoir accueillir plus de passagers à partir d'aujourd'hui. Dès ce matin, toutes les places assises peuvent en effet à nouveau être occupées. Par contre les places debout restent limitées. Carine Zanella porte-parole du TEC Liège-Verviers: "A partir d'aujourd'hui, la capacité à bord des bus augmente progressivement puisque l'ensemble des places assises pourront être occupées. Des places debout sont également autorisées: quatre dans un autobus standard et six dans un autobus articulé".

Le port du masque et la montée par l'arrière du bus restent d'application

Le port du masque reste quant à lui obligatoire: "Le masque reste obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans à l'arrêt et à l'intérieur du véhicule" confirme Carine Zanella. "Et la montée par l'arrière du véhicule reste également obligatoire".

Depuis ce matin, il est également à nouveau possible de valider son titre de transport dans le bus. Les limitations concernant les places debout seront "levées" dès le premier juillet.

Tout cela devrait permettre au TEC Liège-Verviers de refaire le plein de voyageurs et de se refaire une santé financière. En temps normal, ces bus transportent 250.000 à 300.000 passagers par jour. Ils en ont accueillis à peine 4 à 5.000 en pleine épidémie. Un violent coup de frein pour le budget du TEC Liège-Verviers.