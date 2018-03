TC Liège: l'auteur d'une course-poursuite avec la police condamné à 24 mois de prison

Daniel N., un Liégeois âgé de 27 ans, a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine totale de 24 mois d'emprisonnement et à une déchéance de conduire pour une durée de 9 mois après avoir été impliqué dans une course-poursuite avec la police qui s'était terminée de manière violente. Ce multirécidiviste avait été pourchassé pendant quatre kilomètres avant de terminer sa course dans un feu tricolore.

Daniel N. était déjà connu de la justice pour de nombreux faits très violents. A l'âge de 20 ans, il avait été condamné par la cour d'assises de Liège à une peine de 8 ans d'emprisonnement après avoir tué involontairement un homme en lui tirant une balle dans le coeur.

Course-poursuite de quatre kilomètres

Le 14 mai 2017, Daniel N. avait été pris en chasse par la police alors qu'il se trouvait dans une voiture avec un complice recherché et en possession du matériel nécessaire à commettre un cambriolage. La course-poursuite avait mis en danger de nombreux automobilistes et des policiers sur quatre kilomètres. Elle s'était terminée lorsque la voiture s'était encastrée dans un feu tricolore à Beyne-Heusay.

Des préventions liées à une entrave méchante à la circulation et à des faits de roulage (absence d'immatriculation, de permis de conduire, d'assurance) ont été retenues contre lui. Pour les faits relatifs à l'entrave méchante à la circulation et aux infractions de roulage, il a été condamné à une peine de 20 mois de prison ferme. Il a aussi été condamné pour un défaut d'assurance à une peine de 4 mois de prison ferme et à une déchéance du droit de conduire pour une durée de 9 mois.



Belga