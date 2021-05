Tantôt magasin de fleurs, tantôt chambre et table d'hôte, un nouveau concept à Herve

C’est un nouveau concept : fleuriste une partie de l’année, chambre et table d’hôte le reste du temps. C’est ce que vient de lancer un couple de Herviens et cela semble déjà rencontrer un certain succès.

" C’est un concept de magasin de fleurs éphémère et de chambre et table d’hôtes, puisque mon mari, Vincent Strythagen, est formateur en art floral à l’IFAPME et passionné de fleurs, donc nous avons décidé d’ouvrir ce magasin mais de manière éphémère dans le sens où nous sommes ouverts d’avril jusqu’à fin mai et pour toutes les grosses périodes florales comme la Toussaint, la Saint Valentin et les fêtes de fin d’année. Le reste du temps, l’espace peut être loué en table et chambre d’hôte. Etant prof de néerlandais et d’anglais, le fait de pouvoir recevoir des gens dans d’autres langues et d’autres cultures, et découvrir des gens d’autres qui viennent d’autres horizons nous intéressait fort. De cette manière, on marie le tout en un seul concept ", détaille Damien Colyn, un des deux partenaires.

Dès lors, lorsque le magasin est fermé, il est transformé : " Nous enlevons les étagères qui servent à présenter les bouquets et les montages, et nous y mettons une table et des chaises. Le comptoir est transformé et devient la cuisine. Et à l’étage, dans tous les cas, il y a une chambre qui elle ne bouge pas ", complète-t-il.

Le nom de l’établissement est aussi modulable seront l’usage qui en est fait : Alegria pour les fleurs, L’antre de la place du Roi, en référence à la place Albert 1er où il est établi, pour la partie table et chambre d’hôte.