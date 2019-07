Tandem Local met les producteurs locaux à l'honneur dans un documentaire

Consommer local en Belgique, c'est l’objectif de la plateforme liégeoise Tandem. Depuis mi-juillet, son équipe parcourt les 10 provinces du pays à vélo à la découverte d’artisans et de producteurs locaux. Le but est d'en réaliser un film documentaire. L’équipe s’est arrêté chez Céline et Cédric Saccone. Ils sont maraichers et propriétaires de la ferme. Ils produisent une septantaine de légumes de saison : " On produit tout ce qui peut se cultiver en Belgique. On a des serres tunnels qui nous permettent de produire des tomates, des aubergines, des poivrons, des piments, des concombres. On fait aussi des patates douces, de la poire de terre, des porreaux, des oignons, des carottes, des salades, une variété de choux. On a également un petit élevage de moutons et quelques chevaux " se réjouit Cédric. " On fait des stages pour les enfants de 3 à 16 ans. Ça peut être un stage céramique et ferme, équitation et cuisine où les enfants vont récolter au potager et apprennent à reconnaître les légumes et à les cuisiner " ajoute le producteur qui possède un magasin dans lequel il vend ses produits. L’établissement se trouve au sein de la ferme.