Symbole des années 80, le Rubik's cube fait son grand retour

Avec ses six faces colorées il est sans doute le casse-tête le plus célèbre de tous les temps. Dans les années 80, le Rubik’s cube faisait fureur dans les cours de récréation. Depuis quelques années, il revient en force. Et surprise : ce sont surtout des adolescents, voire des enfants qui ont attrapé le virus.

Résoudre un rubik's cube, c'est l'affaire d'une dizaine de secondes pour Louis. - © RTBF

You Tube et avancées technologiques

La plupart ont "entre 13 et 20 ans ", indique Pierre David, l’un des organisateurs. Le professeur de ces adolescents ? " You Tube et les réseaux sociaux ". " A l’époque il fallait acheter un livre avec des formules compliquées qu’il fallait comprendre et interpréter ", se souvient ce " cubeur " de l’ancienne génération. Autre facteur, qui a contribué à l’engouement pour le rubik’s cube : " Les avancées technologiques ". " Aujourd’hui, les cubes tournent beaucoup plus facilement et plus rapidement qu’à l’époque, cela permet un véritable gain de temps. "

Du haut de ses 50 ans, Stéphane détonne un peu au milieu des autres joueurs. Lui est " cubeur " depuis 1981, une passion qui ne le quitte plus depuis la cour de récréation. C’était alors la grande époque du Rubik’s cube, quand tous les écoliers en avaient un au fond de leur cartable. " Ensuite, ça a disparu, puis c’est revenu vers 2005-2006 ", se souvient Stéphane.

Ancienne contre nouvelle génération

Pas de jalousie de sa part, vis-à-vis de ces " gamins " qui se sont lancés à corps perdu dans la passion du Rubik’s cube. Au contraire, Stéphane se dit plutôt " admiratif ". Résoudre un Rubik’s cube, cela lui prend " en moyenne, 23 secondes ", là où ses cadets sont en général plus proches des dix secondes.

Mais pour eux aussi, une marge de progression existe : l’actuel record du monde s’établit à 3 secondes 47.