Surpopulation de cervidés dans les bois de Stoumont : mauvais pour la biodiversité et les finances communales

Les cervidés mangent bon nombre de pouces et plants. En temps normal, cela ne pose pas problème, mais ici, ils sont tellement nombreux que cela empêche la régénération de la forêt "Si la quantité de gibier est vraiment élevée et que la pression est trop forte, on va voir disparaître certaines strates au niveau du sol et cette perte de strates va engendrer une perte de biodiversité", explique Didier Fortemaison.

Ces dégâts sont visibles pour des experts, mais pour des non-initiés, c’est plus compliqué "il faut voir ce qui n’est plus là" confie notre guide. Nous arrivons alors devant un terrain clôturé qui nous permet de mieux comprendre la situation. Au cœur de cette zone, pas de cervidé. La végétation pousse partout "les branches sont plus longues, les arbres grandissent bien et il y a des plantes au sol comme ces mûres, qui font 20 cm de haut" détaille Didier Fortemaison, qui embraye "ce n’est pas normal non plus. Une zone sans gibier, ça n’est pas un équilibre. C’est aussi mauvais qu’une zone surpeuplée". Et justement, le contraste avec la zone surpeuplée est saisissant : pas de pousse et pas une plante au sol ou presque "Vous voyez, les mûres ont traversé le grillage, mais ici, elles ne font que 4 ou 5 cm et on voit qu’elles sont grignotées".

Les chasseurs contraints de tirer plus

La Division Nature et Forêts impose maintenant aux chasseurs de tirer 20% de cervidés en plus sur Stoumont. C’est essentiel pour la biodiversité, mais aussi pour les finances de la commune. Marie Monville, échevine du patrimoine forestier explique : "Un arbre qui est abîmé offre moins de rentabilité. Donc, dès à présent, quand on exploite un arbre qui est abîmé, on a une perte importante. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est sur du long terme. Si la forêt ne se régénère pas, je crois que les pertes seront nettement plus importantes et la biodiversité de la forêt sera menacée". Une perte de diversité déjà pointée du doigt.

Une pression supplémentaire pour les chasseurs qui risquent des amendes s’ils n’atteignent pas les quotas imposés. C’est pour cette raison qu’ils s’étaient opposés à cette demande et avaient introduit un recours, débouté début septembre. Le conseil cynégétique reconnaît qu’il y a une surpopulation, mais il estime qu’elle est exagérée.

La commune demande de respecter la quiétude des zones de chasse. La commune souhaite également sensibiliser ses riverains. Des balades guidées sont prévues ces 17 et 23 octobre.