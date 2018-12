Sur les traces de l'épervier bleu: un nouvel album de Natacha

Sur les traces de l'épervier bleu. C'est le nom du nouvel album de Natacha. Après trois ans et demi de patience, les lecteurs de François Walthéry vont retrouver leur hôtesse de l'air préférée. L'histoire se passe dans les mers du sud. C'est en fait un remake de "l'île aux perles", un album paru en 1950 dans la série "l'épervier bleu".

Le remake d'un album de Sirius

"L'épervier bleu" raconte François Walthéry, "c'est le nom que je donne au bateau sur lequel Natacha et Walter se trouvent. C'est un hommage aussi à Sirius, le scénariste et raconteur de l'histoire. Sirius était aussi le père de l'épervier bleu, l'un des personnages de 1948 dans le journal de Spirou. C'est une reprise que je fais là. J'avais demandé à Sirius si je ne pourrais pas refaire cette histoire à ma manière. Et il m'avait répondu : 'pas de problème, prends ce que tu veux dedans'."

François Walthéry a donc transformé cette vieille histoire de l'épervier bleu en une aventure de Natacha : "J'ai respecté toute l'histoire que Sirius avait faite, mais je l'ai découpée de façon différente, plus rythmée. C'est une histoire de trafiquants de perles. Ça se passe en Nouvelle-Calédonie en 1948. C'est de l'aventure pour l'aventure, ce qu'on ne fait plus beaucoup dans la bande dessinée actuellement. L'aventure, moi, j'adore ça."