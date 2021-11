Sur les hauteurs de Burenville, les garagistes "apprennent" les voitures à l’hydrogène

C'est peut-être le carburant du futur. Les véhicules qui roulent à l’hydrogène ne courent pas encore les routes, mais il est temps de se préparer à s’y adapter. Notamment pour les mécaniciens et les garagistes. C’est l’une des missions du centre de compétences Autoform, qui ne se contente pas de s’occuper de jeunes demandeurs d’emploi, mais qui aide également les travailleurs à ne pas se laisser dépasser par les évolutions technologiques. Et c’est dans cette optique qu’a été inauguré ce mercredi un atelier conçu pour l’entretien et les réparations de ce genre de voiture.

Pour son directeur, Beretrand Mathieu, "l’hydrogène est hautement explosif, et dès qu’il y a un taux de 4% dans l’atmosphère, il y a danger : l’adaptation d’un garage, ce sont donc essentiellement des dispositifs de sécurité, des capteurs, des éclairages surbaissés, puisque l’hydrogène est très volatil, et en cas de fuite s’accumule en hauteur, sous le plafond, un plafond en pente vers des lanterneaux qui s’ouvrent dès le déclenchement d’une alerte, qui s’ouvrent grâce à des capsules d’air comprimé, donc sans électricité, pour éviter les étincelles".

Il faut également que le personnel soit sensibilisé aux consignes de sécurité. Le nouvel outil d’Autoform anticipe donc une évolution qui, changement climatique oblige, risque de s’imposer à relativement brève échéance. Pas encore énormément de réservations d’heures d’apprentissage dans ce garage d’après-demain et peut-être déjà de demain, mais des demandes et des marques d’intérêt de plusieurs professionnels, des précurseurs.