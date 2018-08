Sur l'île Monsin, le groupe Terval intensifie sa lutte contre les poussières

Depuis longtemps, la société Terval est soupçonnée par des citoyens herstaliens de polluer l'air qu'ils respirent. Il faut dire qu'ils sont sous les vents de cette firme, qui s'occupe de laver et de trier des houilles et des anthracites, et qu'elle prépare des combustibles avec des phospogypses et des déchets de fonderies, des oxydes de fer, pour des cimenteries. Elle traite plus d'un million de tonnes par an, ce qui représente un volume de six bateaux et une centaine de camions par jour...

Depuis cinq ans, la société Terval a entrepris des efforts pour limiter les émissions de particules. Elle asperge ses monticules de charbon d'une brume de fines gouttelettes d'eau, ou elle les recouvre d'un agent de croutage pour les rendre moins volatiles. Elle entreprend à présent d'autres mesures de prévention: elle va construire sept halles de stockage, le long du canal et de la darse nord, notamment. Une superficie de près de six mille mètres carré va être couverte, et semi-fermée. De quoi, sans doute, améliorer la situation, ou du moins rassurer les riverains. La procédure de permis d'environnement vient de commencer: l'agence wallonne de l'air et du climat doit encore remettre un avis sur ce projet.