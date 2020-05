Sur Facebook, une Flémalloise dénonce la médiocre qualité de masques achetés chez Carrefour

Dans sa vidéo postée, l'habitante de Flémalle met en garde contre ce qu'elle appelle une arnaque: "J'ai acheté une boîte de 50 masques. Et quand j'ai ouvert, ça a été la grande surprise: c'est du papier à cigarette, on voit au travers, ça ne ressemble à rien! Et j'ai vraiment des doutes que ça protège de quoi que ce soit. J'ai quand même payé 31,50 euros pour 50 masques et je trouve que c'est du vol manifeste".

Le lendemain, elle rapporte les masques à son magasin Carrefour: "Je suis allée reporter la boîte, et sans rechigner, on me l'a remboursée, soi-disant que les masques étaient corrects. Or, aucun sigle n'indique qu'ils sont reconnus par la Communauté Européenne. On sait juste qu'ils ont été fabriqués à Istanbul".

Les masques retirés de la vente

Dans un communiqué, Carrefour signale que c'est à la demande du gouvernement que la grande surface a commencé à vendre des masques. Quel le stock provient du monde entier. Mais qu’effectivement, le produit vendu à cette dame ne correspond pas à leurs exigences de qualité.

C'est pourquoi Carrefour les a retirés de la vente et que les clients seront remboursés.