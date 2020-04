Suppression des Relais pour la Vie 2020 : 10% de rentrées en moins pour la Fondation contre le Cancer

Ce lundi 20 avril, la Fondation Contre le Cancer a officiellement annoncé que tous les Relais pour la Vie prévus en 2020 sont annulés et reportés à 2021. 38 Relais étaient prévus à travers le pays dont 17 en Wallonie et un à Bruxelles.

Les premiers Relais wallons devaient se dérouler à Braine-l’Alleud le 9 mai, Liège et Waterloo le 16, Mons le 23, Eupen le 30 et un peu plus loin Mouscron le 6 juin et Visé le 13. Les raisons de cette annulation globale sautent évidemment aux yeux : "Il faudra un certain temps avant que la vie "normale", et les événements grand public reprennent leur cours, explique la Fondation Contre le Cancer. Nous n’avons pas encore de vision claire sur les mesures de précaution que nous devrons mettre en place après le déconfinement. De plus, les hôpitaux, partenaires précieux pour l’organisation des Relais pour la Vie, devront plus que probablement mettre encore toute leur énergie dans le suivi de la crise sanitaire actuelle".

A cela s’ajoute la protection des nombreux bénévoles qui, à chaque Relais, se donnent sans compter pour les organiser en amont et les week-ends, et aussi que celle des " battants ", ces personnes atteintes d’un cancer ou récemment guéries qui participent aux différents Relais, par exemple lors d’un premier " tour d’honneur " au début de la marche de 24 heures. Ces personnes font partie des patients les plus à risque de complications en cas d’infection au Covid-19.