Suite de l'émeute de Liège : les syndicats policiers insistent sur l'importance des poursuites

Une rencontre a eu lieu ce mardi à Liège entre syndicats policiers et direction de la zone de police. Une rencontre où les syndicats ont pu s’informer de l’état de santé de leurs collègues et dresser le constat de l’existence d’une criminalité urbaine très mobile. Ils ont aussi insisté sur l’importance pour les policiers de pouvoir identifier les participants à l’émeute.

" Aujourd’hui, on a demandé particulièrement des renforts, tant au niveau provincial qu’au niveau de la police judiciaire fédérale, de manière à pouvoir procéder à l’identification et à l’interpellation des principaux protagonistes du phénomène de pillage et d’émeute que l’on a connu, de manière à pouvoir les amener devant les autorités judiciaires pour qu’ils soient poursuivis. C’est important pour les policiers parce qu’il y a évidemment un choc psychologique qui est bien présent et il y a une grande frustration de nos collègues, en fonction des événements qui ont été extrêmement violents, donc c’est important de pouvoir répondre à cette situation ", explique Eddy Quaino, permanent CGSP police.