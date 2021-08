Suite aux inondations, le rappel du vaccin tétanos n’est pas à négliger

Avec les travaux liés aux inondations, une petite blessure peut vite arriver. Or avec les boues et autres objets rouillés à déblayer, le risque est réel de contracter le tétanos pour les personnes qui ne sont pas en ordre de ce vaccin.

La société Liantis est donc présente certains jours à Verviers avec un car médical permettant de se faire vacciner gratuitement, mais aussi de recevoir des soins pour des petites blessures ou une aide psychologique. Car le tétanos n’est pas à prendre à la légère : " Le tétanos est une maladie grave, potentiellement mortelle, qui est produite par une bactérie qui est présente sous la forme de spore dans le sol, dans la terre, et donc également dans la boue qui a été produite en grande quantité pendant ces inondations. Et donc, la maladie peut être contractée à l’occasion d’une petite blessure, et une petite blessure peut suffire si elle entre en contact avec la spore tétanique ", explique le docteur Marc Borguet, directeur médical du département prévention de Liantis pour la Wallonie.

Les rappels tétanos sont à administrer tous les 10 ans mais ils sont souvent oubliés par la population : " Il faut savoir qu’une fraction significative de la population n’est pas nécessairement en ordre de vaccination. Si on a un doute quant à la date de sa dernière vaccination, et dans une situation qui relève d’une relative urgence, il vaut mieux procéder à un rappel de vaccination, qui ne présente pas d’inconvénient ", souligne encore le médecin.

Sachez que le car Liantis sera encore présent le 24 août sur la Grand-Place d’Ensival et le 31 août Quai de la Vesdre à Verviers. La vaccination tétanos y est gratuite. Il est bien sûr aussi possible de faire appel à son médecin traitant pour se faire vacciner.