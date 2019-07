Succès réel pour le test de collecte de canettes usagées en province de Liège

En circulant le long des voiries, il n’est pas rare de trouver des canettes abandonnées. D’où le test réalisé depuis fin 2018 dans certaines communes pilotes, depuis deux mois d’autres. Dans 24 communes wallonnes au total, ces canettes sont récoltées, tantôt dans un dépôt communal, tantôt dans une machine collectrice.

A Donceel, le système a été lancé en mai dernier et le succès est au rendez-vous. Devant la buvette du terrain de football de Limont (Donceel), un appareil collecteur. Il ressemble à ceux que l’on trouve dans les supermarchés pour les vidanges en verre. Eric Papy y dépose régulièrement des canettes. Il juge son utilisation très simple : " Vous devez insérer les canettes une par une. Si une canette est refusée, il faut la remodeler un peu parce que les canettes que l’on trouve le long des routes sont parfois très largement déformées. Lorsqu’on a terminé, la machine fournit un ticket ".

La récompense : un bon de 5 euros à utiliser dans le commerce local au bout de 100 canettes déposées, et un maximum de 10 euros par mois. Et le moins que l’on puisse dire est que le succès est au rendez-vous : " On doit faire régulièrement la vidange de l’appareil. Nous sommes lundi et l’appareil est complet. Ça veut dire que sur un week-end, le système a été utilisé au maximum. Il y a vraiment un engouement assez fort. C’est plus ou moins 13 kilos par récolte, deux fois par semaine, donc 26 kilos par semaine ", détaille Philippe Mordant, bourgmestre de Donceel.

Même succès à Amay, Nandrin et Fexhe-le-Haut-Clocher, Depuis le début de l’année, elles ont respectivement récolté près de 23.000, 13.000 et 20.000 canettes. En province de Liège, les communes de Bullange et de Butgenbach participent également au test. Quant aux 24 communes wallonnes, elles en ont récolté ensemble près de 660.000. Recyclées, cela équivaut à 13 voitures ou 981 vélos.