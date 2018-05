Subsides en baisse pour les agriculteurs

L'Union européenne a dévoilé son plan pour équilibrer ses finances après le Brexit, c'est-à-dire la période 2021-2027. Il y aura des coupes dans les politiques agricoles et régionales. Nous nous sommes rendus chez des agriculteurs de la région liégeoise où on est plus qu'inquiet.

Dans les exploitations agricoles, les investissements en matériel sont considérables. Pour son tracteur et pour ses outils, Roger Bataille, agriculteur à Lens-Saint-Servais, a sorti de son portefeuille la somme de 200.000 euros. Pour payer ses factures, il a reçu un coup de pouce financier. "Nous recevions, jusqu'à il y a deux ans, 10% de subsides via l'Europe et la Région wallonne. Il y a deux ans, ça a été réduit à 4% et depuis l'année dernière, on a mis encore de nouvelles barrières de façon à ce que ce soit vraiment difficile d'obtenir des aides pour notre matériel" explique Roger Bataille.



L'aide financière est la bienvenue car les agriculteurs ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. "Même dans des petites spéculations comme le fraisier ou les cultures maraîchères, la rentabilité a diminué. Il n'y a plus vraiment, que ce soit en bétail, en lait ou en culture, quelque chose qui ait vraiment une rentabilité intéressante" dit Roger Bataille.



Roger Bataille est conscient que la manne d'aide financière se réduit. "Jusque maintenant, l'Europe nous avait vraiment bien aidés, nous avions reçu en moyenne pratiquement 30.000 euros chaque année de subvention étant donné qu'on a beaucoup investi dans le matériel. Mais cette année, on vient d'investir dans une arracheuse de pommes de terre et on ne rentre plus dans les critères pour obtenir les aides, donc on n'aura pas de subvention pour ce matériel" dit-il.



Willy Cuyckens est directeur général et concessionnaire John Deere à Cras-Avernas. En 39 ans de carrière, il a vendu 2012 tracteurs, c'est énorme. En amont et en aval de l'activité agricole, il y a des répercussions. Un exemple avec ce tracteur qui coûte un peu plus de 100.000 euros. Willy Cuyckens explique: "Ce tracteur est un exemple clair. Il coûte 100.000 euros. La prime attribuée à l'agriculteur est de 15.000 euros. S'il ne reçoit pas cette prime, il n'y a rien à faire, c'est perdu, il ne l'achètera pas. Conclusion pour nous, c'est entre 20 et 30% de perte de chiffre d'affaire annuel".

Pour Willy Cuyckens, le but de l'Europe est clair,c'est de supprimer l'agriculture familiale: "Je pense que la petite agriculture est en train de vivre ses derniers jours. Il y aura place pour la grande agriculture mais si on n'aide pas les agriculteurs, je crois que d'ici dix ans, on sera encore 50% en moins. Et lorsque vous regardez dans nos villages aujourd'hui, on y trouve une ou deux fermes, et avant, c'était 15 ou 20 fermes".

Forcément, si les ventes sont en baisse faute de subsides, il y aura des conséquences sur l'emploi.