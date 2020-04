Stoumont : retourner à sa résidence secondaire, ce n'est pas si simple

Parmi les mesures annoncées vendredi par le conseil national de sécurité, dans le cadre d’un déconfinement progressif, il y a la possibilité d’excursions d’un jour et d’accès aux résidences secondaires.

Ce ne sera pas avant le 18 mai. Et, cela se fera sous certaines conditions.

A Stoumont, près d’un quart du bâti est composé de gîtes et de résidences secondaires. Dès le début des mesures contre l’épidémie, et même avant que cela ne soit imposé, la commune, comme d’autres dans la région, avait pris un arrêté pour interdire l’accès aux gîtes et résidences secondaires. L’objectif était la prévention bien sûr : éviter une nouvelle mixité d’habitants mais aussi se prémunir contre un éventuel encombrement des structures hospitalières qui sont organisées par région.

Accès ne veut pas dire séjour

Après avoir entendu la conférence de presse vendredi et relu les textes ce samedi, le bourgmestre de Stoumont met un bémol à l’espoir de certains propriétaires de résidence secondaire : " si je vois bien et si je comprends bien, l’accès serait autorisé pour les secondes résidences dès le 18 mai tout comme, par exemple, la possibilité d’excursions d’un jour. Donc pour moi, c’est l’accès pour une journée à sa seconde résidence qui est prévu pas un séjour complet. Dans ce cas, ça ne pose effectivement aucune difficulté ", explique le bourgmestre Didier Gilkinet. Les personnes viennent pour la journée puis retournent à leur domicile ce qui, en cas de souci, ne mettrait pas en péril l’équilibre dans les hôpitaux de la région.

Le bourgmestre de Stoumont devrait se concerter avec les autres bourgmestres de cette zone très touristique (Stavelot, Malmedy, Waimes, Trois Ponts) pour adopter des positions communes.