Stoumont: des abreuvoirs pour les petits mammifères et les oiseaux

Dans la forêt communale de Stoumont, en contre-bas de la Fagne de la Vecquée, le ruisseau est à sec. Du jamais vu, comme le confirme Philippe Goffin, échevin du patrimoine forestier: "De mémoire de Stoumontois, on n'a jamais vu ça. Un ruisseau comme celui-ci à sec, alors qu'il vient de la Fagne de la Vecquée, c'est tout à fait exceptionnel. Cela amène des conséquences au niveau des animaux qui ne trouvent plus la possibilité de boire. Je pense surtout aux petits mammifères. Les grands mammifères vont s'abreuver le long de l'Amblève. Par contre, les petits mammifères et les oiseaux, ça pose vraiment un problème pour eux".

Une première en forêt wallonne

Une tranchée a été creusée par les services communaux. L’idée est d’amener de l’eau à cet endroit. Une eau qui vient d’un des points d’eau disponibles sur le territoire de la commune. Frédéric Constant, ouvrier communal: "C'est de l'eau destinée aux agriculteurs et aux particuliers pour les potagers et les fleurs. Ce n'est pas de l'eau alimentaire".

Des milliers de litres d’eau ont été déversés ce matin. Philippe Goffin est impatient d’observer le comportement des oiseaux et des mammifères: "Comme c'est une première en forêt wallonne, nous allons vérifier comment ça fonctionne et pour ça, nous allons fixer une caméra thermique sur un épicéa. Nous pourrons ainsi analyser les comportements des oiseaux et des mammifères face à ce nouveau point d'eau".

Et pour nos jardins?

Benoît Huc est l’auteur d’un livre intitulé "Accueillir les oiseaux au jardin". Il encourage ce genre d’initiative: "D'abord, ça leur permet de boire. Et ensuite, ça leur permet de se baigner. La baignade, ça rafraichit par des températures comme celles qu'on a actuellement évidemment. Mais aussi, ce qu'on sait moins, c'est que c'est la première étape du lissage du plumage des oiseaux. Les oiseaux consacrent chaque jour vraiment beaucoup de temps à lisser leur plumage parce que c'est leur outil principal. C'est quand même ce qui leur permet de voler".

Pour nos jardins, Benoit Huc à d’autres propositions: "On peut franchement donner un petit coup de pouce aux oiseaux actuellement en mettant à leur disposition une simple vasque d'eau avec deux ou trois centimètres de profondeur où ils vont pouvoir se baigner sans se noyer. Et le plus simple et le plus efficace peut-être, c'est de pouvoir verser quelques seaux d'eau régulièrement dans les flaques d'eau, entretenir les flaques d'eau, les endroits où l'eau s'accumule habituellement quand il y a de la pluie".

A noter que les habitants de Stoumont seront informés des va-et-vient des oiseaux et des mammifères dans leur magnifique forêt.