"Stop !": pour les écoles de danse, les dernières décisions sanitaires sont celles de trop

"Stop !": c’est le message que de nombreuses écoles de danse affichent de concert sur internet. Elles s’apprêtent aussi à lancer une pétition en ligne.

Le mouvement est né à Liège et s’est étendu à tout le pays.

Les écoles de danse en ont marre de la valse des mesures. Elles se sentent complètement ignorées et dénoncent l’absence d’aides.

Ce "stop", c’est Csilla Felfoldi, la directrice de la Dance School Csilla à Liège, qui l’a lancé en premier : "J’étais particulièrement saturée de tous les changements au niveau des décisions sanitaires. Je me suis dit : "On va dire stop.".".

Son école accueille environ 300 élèves, dont une centaine d’enfants.

"Nous faisons tous très, très attention, et nous avons fait très attention aux règles sanitaires, à tel point que certains d’entre nous ont fermé une semaine avant les décisions du mois d’octobre, parce qu’on jugeait que ce serait peut-être plus prudent de fermer, malgré nos grandes difficultés financières.", précise Csilla Felfoldi.

L’école de danse a la chance d’avoir des propriétaires qui ont décidé de la dispenser de payer son loyer. Mais, vu l’ensemble de ses frais de fonctionnement, plus aucun cours n’y a été dispensé depuis octobre. "Même si on peut donner cours aux enfants en dessous de 12 ans.", explique Csilla Felfoldi.

Mais elle ajoute : "On va recommencer si ça ne change pas. J’ai annoncé avant-hier matin à tous mes enfants, en dessous de 12 ans, je précise, qu’on allait recommencer le mercredi et le samedi à partir du 8 février et, trois heures plus tard, on entend des nouveaux changements dans les règles sanitaires : des bulles de dix, un seul cours par semaine, une seule activité. Mais il y a des enfants qui prennent plusieurs cours. Par exemple, des parents qui habitent à Spa, qui viennent avec leur enfant pour deux ou trois heures d’affilée, ils ne vont plus se déplacer pour un seul cours. Et, surtout, ce qui m’a fait péter les plombs, c’est cette règle pour les 13 ans et plus : à l’extérieur et des bulles de dix. Qu’est-ce qu’on va faire comme ça en plein hiver ?".

"On est un peu offusqués parce qu’il y a une discrimination entre l’académie et nous, écoles privées. Nous faisons la même chose. Pourquoi est-ce que les règles sont différentes ? Jamais je n’entends parler de la souffrance des écoles de danse en Belgique. On ne nous informe pas. On n’a aucune aide. Nous sommes quand même 1000 écoles de danse."