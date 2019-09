Stocker l'énergie solaire dans des batteries de Tesla accidentées, l'idée d'une asbl verviétoise

Dans le domaine de la débrouille, certains ne manquent pas d’idée. A Verviers, l’asbl Yoomeyoo est active dans le domaine de l’environnement. Elle a acheté une vaste ancienne usine sur les hauteurs de la ville et compte y mener de nombreux projets. Le premier, en cours de réalisation, est l’installation de panneaux photovoltaïques et de batteries de stockage, le tout avec de la seconde main originale.

Produire son électricité à bas coût grâce à du matériel de seconde main, l’asbl veut montrer qu’avec un peu d’ingéniosité, c’est possible. Tout commence par des panneaux photovoltaïques.

" Concrètement, nous avons installé à titre expérimental une quarantaine de panneaux provenant d’une fin de stock. Ils seront raccordés à un groupe de batteries et à un co-générateur qui permettra de produire pendant la période hivernale de l’électricité et de la chaleur ", précise Bjorn Vidakovic, gérant de l’asbl.

Les panneaux vont produire beaucoup plus d’électricité que ce que l’asbl consommera. D’où l’idée de la stocker pour les mois d’hiver, où la production est moindre. Et pas n’importe comment : en récupérant les batteries des véhicules électriques Tesla accidentés.

" Il y a un organisme qui s’est donné pour mission de récupérer les batteries de voitures accidentées et qui les propose sur le marché de seconde main. Ce réseau en rentre plusieurs centaines de packs par mois, donc ils ont du stock. En coût, pour les panneaux photovoltaïques, nous sommes à un cinquième du prix habituel et pour les batteries, on parle d’un dixième du coût que le particulier paierait en achetant des batteries neuves ".

L’asbl souhaite aussi partager ses vastes toits avec ses voisins afin qu’ils bénéficient eux aussi d’électricité solaire.