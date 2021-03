Still standing for Culture : les discothèques toujours dans l'attente

Divers événements seront organisés samedi pour une opération baptisée Still standing for Culture. Une opération qui rassemble le secteur culturel pour réclamer une reprise de ses activités.

Parmi les participants, Marc Ronveaux, patron de la discothèque "Le Moulin de Solières", un établissement hutois fermé depuis un an : " Pour le Moulin de Solières, ça fait un an que nous sommes à l’arrêt et les primes ne sont plus suffisantes, donc on est là face à une catastrophe pour notre métier. Il y a déjà deux ou trois potes qui viennent de fermer dernièrement et là, les charges continuent et on n’est pas encore prêt à rouvrir. On parle entre septembre et janvier 2022 pour pouvoir rouvrir. Il faut qu’il y ait 75 pc de la population qui soit vaccinée. On espère quand même rouvrir en mode bar le Moulin de Solières et, pour le deuxième établissement (le bar à cocktail l’O-zone), on espère avoir un été correct pour pouvoir utiliser la terrasse. Si ce n’est pas le cas, il y a un des deux établissements qui pourrait fermer dans quelques mois ", regrette-t-il.

Ce samedi, il participera donc à Still standing for Culture : " Pour ma part, je ferai une tournée devant les homes et les résidences pour personnes handicapées ", détaille-t-il.