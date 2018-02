Stéphanie de Simone : la nouvelle présidente de Publifin, qui n'avait rien demandé à personne

Elle est la nouvelle présidente du conseil d'administration de Publifin. Stéphanie de Simone succède à Paul-Emile Mottard, qui a démissioné après l'envoi d'un rapport falsifié aux parlements et gouvernements wallons. Directrice de l'hôpital du bois de l'abbaye à Seraing, Stéphanie de Simone est aussi conseillère provinciale socialiste.

Un nom peu connu du grand public et une personnalité discrète jusque dans son apparence. Cheveux bruns portés courts, veste sobre et stricte, à 55 ans, elle se décrit comme "une technicienne, travailleuse et volontaire". Mal à l'aise face à notre micro, elle ne veut pas non plus être prise en photo. La représentation ça n'est décidément pas son truc.