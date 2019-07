Stembert : les chefs des camps scouts ne rigolent pas avec l'hydratation

Buvez de l’eau et évitez de vous exposer au soleil, ce sont les conseils que vous entendrez ces 3 prochains jours. La Belgique est en alerte rouge canicule. Par ces fortes chaleurs, il faut surveiller la santé des plus fragiles, les personnes âgées, les malades et les enfants.

En cette période de l’année où les camps scouts poussent partout dans les campagnes, il faut redoubler de vigilance lorsque l'on a la responsabilité d’un groupe d’enfants. À Stembert, dans le camp de l’unité de Saint Martin, les chefs prennent des précautions pour éviter la déshydratation. "On laisse des cruches et des bidons d’eau à peu près partout dans le jardin comme ça, ils peuvent se servir quand ils veulent. On les oblige à boire un verre d’eau minimum à tous les repas. On les surveille beaucoup pour voir s’ils boivent régulièrement et on leur rappelle toutes les heures de boire de l’eau. On a mis aussi une piscine où ils peuvent aller quand ils ont trop chaud", explique Lucie Doquier, chef responsable de la meute.