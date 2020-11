Stavelot: un drive-in pour rencontrer Saint-Nicolas

Rencontrer Saint Nicolas en formule drive-in, c'est l'animation pour le moins inédite et originale qu'a imaginée ce samedi la Confrérie des Blancs Moussis de Stavelot. Tout au long de la journée, les parents ont pu emmener leurs enfants en voiture sur un court circuit émaillé d'un jeu-concours, avant de s'arrêter à hauteur de Saint Nicolas. Les enfants ont alors pu converser avec le Grand Saint depuis la voiture, afin de respecter la distanciation sociale.

Une à une, les voitures s’arrêtent à hauteur du trône de Saint-Nicolas. - © RTBF - Philippe Collette

Une à une, les voitures s’arrêtent à hauteur du trône de Saint Nicolas. Par les vitres baissées, les enfants saluent à distance celui qu’ils attendaient. Les plus âgés savent pourquoi: "Si on s'approche de près, alors on attrape le coronavirus" explique ce jeune garçon.

Pour le plaisir des enfants ... et des parents

Au volant de sa voiture, cette maman savoure l’initiative: "Nous, ça nous fait plaisir de les voir heureux aussi. Je pense qu'il y a aussi une part de mystère de le voir de loin, et donc il n'y a pas de frustration chez eux parce que ça garde justement une part de surprise et de magie. Les enfants sont quand même très contents de la manière dont ça se passe".

Pas d’enfant près de Saint Nicolas cette année, mais le Grand Saint transmet toute sa sagesse: "Je ne voudrais pas que les enfants soient contaminés, donc c'est très bien qu'ils restent dans la voiture. C'est toujours plus agréable d'avoir les enfants sur les genoux, de leur serrer la main, mais il faut faire avec. Il faut que je puisse revenir l'année prochaine" confie le Grand Saint.

Une initiative des Blancs Moussis

Près de 200 enfants de Stavelot ont ainsi pu défiler devant le Grand Saint grâce aux Blancs Moussis. Pierre Blaise, Grand Maître de la Confrérie: "Au-delà du rôle du Blanc Moussi que l'on connait dans le folklore, on a aussi une mission sociale et sociétale. Ça nous permet de continuer ou de maintenir la flamme dans le cadre d'organisations que l'on fait bien évidemment à distance".

Chaque enfant a bien entendu reçu un sachet de bonbons. Le drive-in n’a rien changé à la générosité du Grand Saint.