Stavelot s'apprête à vivre son 517ème Laetare

Stavelot s'apprête à vivre son plus grand week-end de l'année à l'occasion du 517ème Laetare. La petite cité abbatiale sera surtout en ébullition dimanche après-midi lors du grand cortège avec la sortie des Blancs-Moussis. L'édition 2019 est marquée par plusieurs changements notoires.

Premier changement: le cortège partira une demi-heure plus tôt, à 13h30, afin que le rondeau final des Blancs-Moussis, toujours très prisé, se déroule plus tôt à 17h30. Le tracé du cortège est allongé de 600 mètres, cortège qui comptera quatre harmonies de moins. Tout cela pour présenter un spectacle plus rythmé. A 21 heures, place au grand feu d'artifice.

Autre mesure, étonnante celle-là, les sonos des chars seront limitées à 100 décibels pour éviter une cacophonie perturbante. Des contrôles sont prévus avec, le cas échéant, des sanctions à la clé.

L'origine des Blancs-Moussis

Comme de coutume, ce sont les Blancs-Moussis qui clôtureront le cortège, ils seront plus de 300 à taquiner le public. Des Blancs-Moussis espiègles jusqu’à noyer le public de confettis crachés sans relâche par leurs deux chars souffleurs.

Mais quelle est l'origine de ces Blancs-Moussis? Nous avons rencontré à ce sujet Christian Nezer, le Grand Maître de la Confrérie des Blancs-Moussis: "Suivant la légende, les moines, puisque Stavelot a été surtout capitale d'une principauté abbatiale pendant près de 12 siècles, les moines à la fin du Moyen-Age avaient pris l'habitude de sortir dans Stavelot, surtout à l'occasion du Laetare. Ça amusait fortement le bourgeois stavelotain qui participait lui aussi au carnaval, au Laetare. Et puis est arrivé, à la fin du 15ème siècle, un nouveau Prince-Abbé, Guillaume de Manderscheidt, qui est arrivé à Stavelot avec l'intention d'interdire aux moines de quitter l'abbaye, quelles que soient les circonstances, et particulièrement lors d'un Laetare. Alors le premier Laetare s'est déroulé sans les moines et les Stavelotains, mécontents, ont dit: si les moines ne viennent plus, nous allons faire les moines. Ce serait l'origine du personnage Blanc-Moussi, d'où évidemment le costume de Blanc-Moussi qui ressemble étrangement à une bure monacale".

Rendez-vous dimanche pour ce 517ème Laetare de Stavelot. Les organisateurs conseillent vivement au public d'utiliser les trois parkings de délestage d'où partiront des navettes gratuites vers les entrées de Stavelot. Un prix d'entrée est fixé à 5 € avec gratuité pour les moins de 12 ans. Toutes les infos utiles figurent sur le site : laetare-stavelot.be