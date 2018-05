Stavelot: le programme des VTS 2018 dévoilé

Le Festival Vacances Théâtre Stavelot , les VTS, en sont cette année à leur 53e édition. Du 29 juin au 8 juillet, l'Abbaye va accueillir de très nombreux spectacles dont le but est de plaire à un large public.

2 anniversaires : ça se fête!

Cette année est une année un peu spéciale puisque 2 évènements marquants du festival fêtent leurs anniversaires respectifs. Comme l'explique Serge Demolin, directeur artistique du festival. "Le premier est le vingtième anniversaire du Centre culturel Stavelot – Trois-Ponts. Á cette occasion les VTS leur donne un espace d'exposition. Il s'agit d'une exposition évocatrice de ces vingt ans d'existence. Dans un second temps, nous allons fêter le vingt- cinquième anniversaire de l'asbl Ecoutez Voir qui a pour but de promouvoir la chanson française. Et c'est Thomas Fersen qu'ils ont programmé cette année, le 7 juillet, sous le chapiteau".

Un programme riche et éclectique

Le Festival "Vacances Théâtre Stavelot" est avant tout un Festival d'été. Ce qui implique de proposer des spectacles pour tous les goûts et pour tous les âges.

Serge Demolin: "La programmation passe de l'humour à des choses plus pointues. La thématique reste toujours l'amour des mots. Il y a un clin d'œil au centième anniversaire du décès de Guillaume Apollinaire, Bernard Pivot vient avec son dernier ouvrage qui s'intitule "Au secours les mots m'ont mangé", le comédien Christian Crahay propose un spectacle où il incarne Louis Jouvet. Et cette année, nous avons également la chance d'accueillir 2 spectacles de la Comédie Française dont un dédidé à Raymond Devos avec Elliot Jenicot et un autre d'après un texte d'Annie Ernaux interprété par Françoise Gillard".

Pour découvrir toute la programmation des VTS, rendez-vous sur leur nouveau site : https://festival-vts.net/