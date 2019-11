Stavelot : le Grand Maître des Blancs Moussis, Christian Nezer, passe la main

C’était l’ambiance des grands jours samedi passé à l’abbaye de Stavelot : pour peu, on se serait cru au Laetare avant l’heure ! C’est que les Blancs Moussis en costume – chose rarissime en dehors du Laetare – ont rendu hommage à celui qui était leur Grand Maître depuis 33 ans, Christian Nezer. Ce dernier a souhaité passer la main après avoir marqué de son empreinte la Confrérie Folklorique stavelotaine, connue à travers tout le pays.

La fête a été protocolaire mais aussi musicale avec la Royale Harmonie l’Emulation qui précède au Laetare les Blancs Moussis, et aussi "les Flons Flons des Blancs Moussis", groupe de musiciens locaux qu’avaient rejoints pour la circonstance Steve Houben et Guy Cabay.

Les Blancs Moussis en Chine !

Christian Nezer, 75 ans, Blanc Moussis depuis 58 ans (!), a durant son mandat augmenté numériquement la Confrérie forte aujourd’hui de près de 400 Blancs Moussis ; c’est lui aussi qui a fait connaître ses farceurs espiègles tout de blanc vêtus dans nos contrées et à l’étranger et même très loin : " je crois que mon plus beau succès, raconte Christin Nezer, c’est d’avoir pu envoyer les Blancs Moussis en Chine en trouvant des conditions financières abordables pour eux et la Confrérie. J’ai aussi créé trois "Carnavals du Monde" en été, un rassemblement de groupes venus de tous les continents qui a chaque fois attiré une foule innombrable."

L’autorité et le respect du folklore

Durant tout son mandat, Christian Nezer n’a jamais rien lâché quand il s’agissait de la Confrérie ; meneur d’hommes, grand organisateur, il a œuvré avec autorité mais teintée d’humanité : " il faut avoir une certaine autorité quand on est à la tête d’un groupe près de 400 personnes, estime Pierre Blaise, le nouveau Grand Maître de la Confrérie, afin que les Blancs Moussis conservent leur caractère emblématique à savoir le respect du folklore ancestral, ce que Christian Nezer a parfaitement réussi". Celui-ci n’est pas près d’oublier cette longue tranche de vie au sein de la Confrérie : " cela m’a permis notamment de garder le contact avec les jeunes, ce qui est très important pour moi. Je me suis consacré énormément à la Confrérie ; en fait, j’avais deux maîtresses que ma femme ne m’a jamais disputées : Stavelot et les Blancs Moussis !", conclut cet ingénieur de métier, toujours actif à temps partiel.

Le dimanche 22 mars 2020, jour du 518e Laetare, Christian Nezer n’emmènera plus l’imposant groupe des Blancs Moussis, mais gageons qu’il sera toujours revêtu de la bure monacale blanche, le visage affublé du masque au long nez.