Stavelot : Laura Bourdoux, tailleur pour homme… au féminin

C’est un métier plutôt rare, qui s’écrit au masculin, qui est généralement exercé par des hommes, mais qui connaît pourtant une exception à Stavelot : celui de tailleur pour homme. A 29 ans, Laura Bourdoux vient pourtant d’ouvrir sa propre boutique dans la cité des Blancs-Moussis. Une histoire de passion et de doigté.

Tailleurs pour homme, ce n’est pas un métier courant. Pour une femme encore moins. Un métier qui souvent s’apprend sur le tas, mais ce n’est pas le cas de Laura Bourdoux : "Je suis une des dernières diplômées. Au départ, ce n’était pas du tout l’orientation que j’avais choisie. Je voulais aller à l’opéra pour faire des costumes de scène. C’est à l’opéra qu’on m’a dit que la formation la plus complète était celle de tailleur. J’ai donc découvert que c’était un métier qui me plaisait également. Pendant ma dernière année, j’étais seule en classe, en tête à tête avec mon professeur, ce qui m’a permis d’apprendre beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement", explique la jeune femme.

Elle s’est formée à l’école de tailleurs pour homme de Liège. Sans cet établissement, elle aurait dû aller à Bruxelles ou à Paris. Sa motivation, c’est finalement l’âme de cette profession : "C’est pouvoir servir les personnes et leur offrir quelque chose qu’ils n’ont pas ailleurs, pouvoir les habiller et leur permettre de changer le regard de l’autre et sur soi", précise Laura Bourdoux.

Dans ce métier, il y a bien sûr le doigté lié à la confection, mais aussi celui lié à une certaine intimité qu’il faut savoir gérer pour une femme tailleur pour homme : "Parfois ça peut être plus compliqué d’être une femme. C’est un métier d’homme parce qu’on touche la personne. Ça peut être malaisant pour l’autre, donc il faut pouvoir gérer ces choses non dites, et faire très attention à ne pas mettre l’autre mal à l’aise", confie-t-elle encore.

Quant à son ambition elle est simple : continuer à s’amuser dans son métier.