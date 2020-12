Stavelot : l'acte de la donation de l'abbaye de Stavelot restauré et numérisé

Les archives de l’Etat regorgent de trésors. Parmi eux, des chartes bien souvent rédigées sur des parchemins.

Mais, au fil du temps, certains documents sont tellement anciens qu’il devient très risqué de les consulter sans les détériorer.

A Liège, les archives de l’Etat, aidées par la Fondation Roi Baudouin, viennent ainsi de restaurer et de numériser 800 chartes concernant l’abbaye de Stavelot Malmedy.

Un parchemin de l’an 862

Ces chartes couvrent la période du 9e au 18e siècle. " Ce sont surtout des informations concernant des transmissions de terres, des rentes, des octrois de titres à des ecclésiastiques ou encore des règlements de conflits", explique Anne Jacquemin, chef de service aux archives de l’Etat à Liège, "d’ailleurs l’une de ces chartes, c’est l’acte de la donation faite par l’empereur Lothaire II, le petit-fils de Charlemagne, à l’abbaye de Stavelot. Ce parchemin date de 862". C’est le plus ancien document produit et conservé en Wallonie et le deuxième, en ancienneté, en Belgique.

Ces documents ont été restaurés par une firme extérieure. Il a fallu près d’un an et puis les archives de l’Etat se sont chargées de la numérisation. Un travail méticuleux, de précision : "les parchemins, ce sont des peaux de bêtes qui résistent mieux au temps que le papier toutefois, vu leur âge, il y avait un risque de détérioration par exemple des sceaux au bas des chartes".

Cette numérisation permettra de conserver encore longtemps ces témoins d’un passé lointain. Autre avantage, désormais, tout un chacun peut, sans risque, consulter sur internet ces fameux parchemins via le site des archives de l’Etat.