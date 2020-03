Stavelot : des touristes néerlandais "irresponsables"

La région de Stavelot Malmedy regorge de gîtes touristiques. Jusqu’à présent, comme les hôtels, ils restaient ouverts. C’est désormais terminé. En tout cas à Stavelot où le bourgmestre a décidé de leur fermeture ce vendredi minuit.

Immunité collective

Face au Coronavirus, les Pays-Bas ont adopté une stratégie différente de la nôtre. Là, pas de confinement et donc d’interdiction de réunion. Le gouvernement espère ainsi faire naître, comme en Grande Bretagne, une immunité collective, soigner les plus faibles mais, pour les autres, attendre le développement d’anticorps.

Cette différence de stratégie conduit à des situations paradoxales comme la venue de touristes néerlandais dans les gîtes très nombreux de nos Ardennes et le comportement de ces visiteurs met à mal la stratégie de confinement décidée par la Belgique.

Incivisme

Thierry de Bournonville, le bourgmestre de Stavelot, est furieux. Il a constaté des cas d’incivisme :

"On m’a parlé de bandes de jeunes qui ne respectaient pas la distanciation sociale dans les grandes surfaces et les personnes qui leur en ont fait la remarque ont été victimes de quolibets. Avec le pic qu’on annonce ce week-end, ce n’est plus possible !"

Les communes environnantes de Malmedy, Trois-Ponts, Waimes et Stoumont devraient prendre des mesures similaires. Les campings seront, eux aussi, concernés.