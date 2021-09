Stavelot : Cap Terre devient autonome en électricité et en eau grâce à une éolienne

Une asbl reconnue comme centre d’insertion socioprofessionnel qui regroupe trois petites entreprises et qui devient autonome en matière énergétique, c’est ce que vient de réaliser Cap Terre à Meiz, dans la commune de Stavelot. Cap terre vient en effet d’inaugurer une petite éolienne qui lui permet une autonomie en électricité, mais aussi en eau.

Cap Terre, c’est 7 emplois et un nombre de stagiaires en formation assez variable. Ils sont actuellement une quinzaine. Elle regroupe trois petites entreprises : " Il y a trois filières. La première ce sont les métiers de la transition, avec du maraîchage bio. Une deuxième filière, ce sont les parcs et jardins, et la troisième est l’éco-rénovation ", détaille David Tempesta, administrateur de l’asbl.

Elle vient de se doter d’une petite éolienne qui culmine à 18 mètres de haut, sans provoquer de gêne pour le voisinage ou la vue. Cette éolienne ainsi qu’un grand bassin de récolte d’eau de pluie lui permet désormais d’être autonome en électricité et en eau : " On a une chambre froide qui tourne en saison, donc entre avril et fin septembre. C’est déjà un poste énergivore. On a aussi une installation hydraulique. On a un bassin d’une capacité de 300 m³ et on s’en sert pour arroser nos cultures. Or qui dit arrosage dit pompe et donc de l’électricité. Ça va être la grosse partie du travail de l’éolienne : amener une autonomie au niveau électrique pour ces postes-là ", précise encore l’administrateur.

L’eau pompée ne servira d’ailleurs pas qu’au maraîchage mais aussi aux besoins sanitaires de l’asbl.