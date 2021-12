Stages de Noël: deux semaines avant les vacances, c'est toujours l'incertitude

Vous avez peut-être inscrit vos enfants en stage pour les vacances de Noël. Et vous vous demandez si ces stages seront maintenus. Et bien même les organisateurs se posent la question.

Chez BDK par exemple, une société qui organise des stages récréatifs et sportifs depuis 35 ans, un peu partout en Wallonie, -et notamment à Waremme-, on n'arrête pas de programmer et déprogrammer des stages depuis le début de la crise. Et à nouveau, rien n'est garanti pour les fêtes de fin d'année.

On fait, on défait, on s'adapte. C'est toujours très difficile

Et en ce moment, dans le bureau de BDK, chez l'administrateur Dominique Gardeur, le téléphone n'arrête pas de sonner: "Les parents téléphonent beaucoup" explique-t-il. "Ils sont préoccupés. Ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire pendant les fêtes de fin d'année, si les enfants vont pouvoir être pris en stage. On maintient nos deux semaines de stage, on attend les prochains Codeco. On ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. On se bat. Je dois bien avouer qu'au niveau du personnel, trouver la motivation pour tout le monde quand on doit faire et défaire, parce que c'est un petit peu notre quotidien, on fait, on défait, ou alors on doit s'adapter, et bien c'est toujours très difficile. Depuis deux ans, c'est difficile de pouvoir tenir le cap. On croise les doigts, on aspire naturellement au bon temps, on se dit que ça va devoir se terminer à un moment donné, donc il faut être prêt, et on se bat pour ça. Et puis, notre objectif, c'est quand même d'encadrer les enfants, et les enfants, eux, n'ont rien demandé, donc il faut absolument être présent".