Stages de langues : chaque été le CERAN s'installe à Saint-Roch

Profiter des vacances pour apprendre une langue. C'est ce que propose l'école privée du CERAN. Comme chaque été, l'institution loue les locaux du collège Saint-Roch à Ferrières. 200 jeunes profitent chaque semaine de l'environnement bucolique pour étudier l'allemand, l'anglais ou le français.

Des cours de langue en internat

Depuis début juillet, pendant les récréations, le vieux collège résonne de conversations dans toutes les langues d'Europe. Les étudiants qui s'y sont installés ont de 9 à 17 ans. Ils sont russes, turcs, espagnols, britanniques, français ou belges. "On loue les bâtiments pendant neuf semaines" nous explique Luc Schepers, le responsable du produit "juniors" du CERAN. "Une semaine de cours coûte 1475 Euros."

Lisa est l'une de ces étudiantes. Son français est hésitant mais déjà compréhensible : "Je suis russe. Et j'habite aux Etats-Unis. J'aime beaucoup les langues comme italien, espagnol, français. Je pense que c'est les langues très beau. (*)" "Ce sont des cours poussés toute la matinée et une partie de l'après-midi" poursuit Luc Schepers. "Il faut vraiment s'entraîner dans une langue pour automatiser l'expression."

Oser utiliser la langue apprise

"C'est assez intense" appuie Héloïse Mignon, professeur de français. "On essaie de leur apprendre beaucoup de choses en peu de temps puisqu'ils ne sont ici que pour quelques semaines. Ca peut être fatigant pour eux puisque de neuf à quinze heures ils sont tout le temps dans la langue, dans la grammaire, dans le vocabulaire." Cristina est espagnole : "Oui, j'ai fait des progrès. J'ai amélioré mon prononciation et aussi la grammaire. (*)" "Ici, ils sont tous capables de tenir une conversation" conclut le professeur "et de répondre à nos questions. Parfois, il faut juste les stimuler pour qu'ils osent parler."

Les étudiants sont encouragés à utiliser la langue-cible pour communiquer entre eux. "J'apprends beaucoup des mots nouveaux" nous confirme Lisa. "Et c'est plus facile pour parler français après le stage parce que tu n'es pas effrayé pour parler français (*)". Chaque stage dure une semaine en internat.

(*) Les fautes de grammaire ont été laissées telles quelles dans les interviews des étudiants. Il ne s'agit pas de se moquer, mais de rendre compte de la réalité. Cette réalité est aussi qu'ils osent utiliser la langue apprise et qu'ils arrivent à se faire comprendre.