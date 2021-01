Sprimont : sauvetage de 4 chevaux en péril

Mardi, le bourgmestre de Sprimont a ordonné la confiscation de deux juments et de leurs poulains détenus dans des conditions épouvantables par une propriétaire qui avait déjà été avertie plusieurs fois auparavant. La dame avait déjà été priée à plusieurs reprises d’améliorer les conditions de vie de ses chevaux. En vain.

A la demande des autorités communales, la Société royale de protection des animaux de Liège avait inspecté les lieux et dressé un rapport. Faute d’amélioration de la situation, le bourgmestre a donc dû se résoudre à ordonner la saisie des bêtes.

A leur arrivée sur les lieux, les membres d’Animaux en péril et Help Animals ont trouvé des chevaux dans un état épouvantable : "ils étaient dans un terrain marécageux, la couche de boue nous empêchait presque d’ouvrir la barrière et leur maigre abri non étanche était jonché d’excréments. Ils étaient à la recherche désespérée de nourriture et d’un endroit sec", expliquent les associations, "le premier constat vétérinaire décrit un état de maigreur inacceptable pour les quatre équidés. Les sabots des juments sont trop longs et la partie interne des pieds est même pourrie. C’est évidemment l’humidité prolongée qui en est la cause", ajoutent les soigneurs.

Les juments et leurs poulains ont été conduits dans les refuges des deux associations

La police a dressé un procès-verbal pour infraction au Code wallon du Bien-être animal.