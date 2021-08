Sprimont: promenade didactique au Trixhe Nollet, un site classé par la Région wallonne

A Sprimont, une promenade didactique était organisée ce weekend dans le hameau de Hayen, et plus précisément au Trixhe Nollet.

Le Trixhe Nollet, un site classé par la Région wallonne pour son grand intérêt biologique et paysager et qui fait l'objet de convoitises immobilières.

Un écrin de nature

Le but de cette balade (2ème édition), c'est de parler de la richesse de la biodiversité, de la variété des biotopes. C'est aussi de raconter l'histoire du passé industriel de la région. Ce dimanche, une cinquantaine de personnes y ont pris part: "Je trouve que c'est bien de savoir un peu ce qui se passe sur sa commune et de voir un peu justement pourquoi le Trixhe Nollet a été préservé" explique cette participante.

Nos craintes, c'est que ce beau coin soit loti

A l'initiative de cette promenade, le tout jeune collectif "Au Trou du Renard". Des citoyens issus du village d'Hayen qui souhaitent préserver à tout prix cet écrin de nature et qui s'opposent à tout nouveau projet immobilier. Lise Meelbergs: "Nos craintes, c'est que ce beau coin de nature soit loti. Il y a une partie des terrains qui sont agricoles et des autres parties qui sont à bâtir. Et nous, nous sommes contre le fait de bétonner encore des espaces verts. On veut sauvegarder la biodiversité et le patrimoine parce qu'il y a de l'histoire aussi qui est liée au site".

Le bourgmestre de Sprimont, Luc Delvaux, se veut rassurant. On ne peut pas construire tout et n'importe quoi sur ce site, dit-il. Il s'agit de respecter le plan de secteur en vigueur. Tout est analysé dans les règles par le service de l'urbanisme. Et de rappeler qu'il est un défenseur du caractère semi-rural de la commune.