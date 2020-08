Sprimont: malgré l'interdiction, le lac bleu de la carrière de Chanxhe attire les baigneurs

On sait que c’est interdit, mais on le fait quand même

En province de Liège, la plupart des piscines affichent complet. Et par ces temps de canicule, la tentation est grande pour les jeunes d’aller se baigner, même en zone interdite. Des zones qui sont parfois dangereuses. C’est le cas sur certaines portions de l’Ourthe et souvent dans les eaux de carrière.

A l'entrée, le panneau baignade interdite est loin d'être dissuasif pour certains. - © RTBF - Erik Dagonnier

A l’entrée, le panneau baignade interdite est loin de dissuader Mike de pénétrer dans la carrière. Il s’est glissé entre la barrière et les fils barbelés pour piquer une tête dans l’eau : "Le soleil tape, on a envie de s’amuser. Que ce soit barricadé ne nous empêche pas d’y aller. On escalade. En Wallonie, il n’y a quasi aucun endroit pour se rafraîchir. Moi j’habite à Seraing. Il y a la piscine olympique, mais à part ça… il n’y a pas de tremplin, pas de toboggan. Sinon, il faut aller chez les Flamands si on veut s’amuser. Ici, tout le monde sait qu’il y a le lac. Il y a des gens pires qu’à la plage, les uns sur les autres. Parfois, quand il fait hyper chaud, on fait des barbecues…"

Un endroit paradisiaque, mais non sans risques

Pourtant, l’endroit est dangereux. Il y a en effet un siphon au fond du lac : "Je sais, c’est pour ça qu’il y a des trous d’aspiration. Ce sont des risques qu’on prend" reconnait Mike.

Une famille profite aussi de la fraîcheur du lac : "On sait que c’est interdit, mais on le fait quand même. On reste au bord. On vient souvent ici".