Sprimont: les discussions entre direction et repreneur se poursuivent chez Parker-Hannifin

Un espoir pour les travailleurs de Parker-Hannifin à Sprimont : une rencontre entre la direction européenne de l'entreprise et un repreneur potentiel originaire de Charleroi se tient aujourd'hui. Il s'agit d'un groupement d'investisseurs qui a relancé plusieurs entreprises en difficultés dans le Hainaut. Il est déjà actif en région liégeoise et à Fleurus dans les secteurs de l'aéronautique, de l'industrie, de l'automobile et de l'énergie. Cette rencontre devrait permettre à chacune des parties d'y voir plus clair quant aux intentions de la direction sur la revente de l'entreprise, et pour le potentiel repreneur d'être fixé sur l'outil qui resterait sur le site de Sprimont. Un partenariat sous forme de contrat de sous-traitance est aussi évoqué. L'ensemble devraient permettre de chiffrer le nombre d'emplois pouvant être sauvés à Sprimont.

Actuellement, 29 ouvriers et 17 employés sont toujours actifs sur le site où la tension est remontée d'un cran ces derniers jours. Un arrêt de travail quotidien de 2h durant 11 jours y a été mené afin de protester contre l'octroi d'une prime relativement faible, d'autant qu'accompagnée d'une augmentation des cadences de production.