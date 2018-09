Sprimont: le nouveau bourgmestre-vétérinaire va-t-il anesthésier la nouvelle opposition citoyenne?

Il y a un an et demi, l’actuel bourgmestre libéral Luc Delvaux a succédé à un véritable roc dans cette commune de la pierre bleue: l’ancien député wallon Claude Ancion, qui a démissionné après 40 ans au collège communal et 22 ans dans le fauteuil de maïeur !

Lui aussi vétérinaire, et d’ailleurs associé en affaires avec Claude Ancion, Luc Delvaux compte bien anesthésier l'opposition. S’il doit choisir un partenaire au lendemain du 14 octobre, il veut reformer un attelage avec les socialistes (emmenés par Philippe Leerschool) d'Ensemble pour Sprimont, actuel partenaire de majorité. Un attelage confortable, qui dispose de 17 sièges sur 23. Sur sa route, il trouvera le cdH (avec Noëlle Wilderiane comme tête de liste), et surtout un nouveau mouvement citoyen, MCS, né de l'implosion de l'entente citoyenne, emmené par Olivier Rouxhet.

Plus de choc des titans

Contrairement à 2012, ce scrutin se fera sans "poids lourds". Plus de Claude Ancion, une machine à voix qui en avait récolté quasi 3 fois plus que Luc Delvaux lors des dernières communales. Côté socialiste, plus de Thierry Giet. L’ex-échevin, ex-député fédéral et ex-président faisant fonction du parti socialiste a quitté la politique pour devenir juge auprès de la Cour Constitutionnelle. Quant aux verts, ils ont jeté le gant. Il semble décidément bien loin le temps où Écolo affichait à Sprimont des ministres ou députés comme Philippe Henri ou Thierry Detienne.

Sprimont, cité dortoir?

Ces dernières années, Sprimont s’est radicalement transformée. Le contrôle de l’urbanisation, ce sera LE principal défi des 6 années à venir. Même s’il reste encore 50% de terres agricoles et 25% de terres boisées, la commune est aujourd'hui souvent assimilée à une cité dortoir. Depuis la fusion des communes en 1977, la population – près de 15 000 habitants - a littéralement explosé: + 60% !. Et les 2 zonings industriels de Cornemont et Damré ont aussi pris de l'ampleur. Ils emploient au total environ deux mille personnes, ce qui est bien sûr considérable pour une commune de cette dimension.