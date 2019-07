Sprimont : le camping "Les Peupliers" doit fermer ses portes

C’est une décision de la commune. Elle est propriétaire du terrain et elle a décidé de ne pas renouveler le bail. Le camping est installé là-bas depuis près de 40 ans. C’est un véritable choc pour la propriétaire et ses campeurs. Ils devront quitter le terrain fin décembre.



La décision de la commune a été choquante pour beaucoup de campeurs qui viennent passer leurs vacances au camping des peupliers depuis des années. "Pourquoi doit-on supprimer la seule joie des gens simples ? Ce n’est pas juste. Alors, voilà, je me révolte un petit peu parce que je trouve ça très triste. Ici, nous avons une vie saine où on s’amuse normalement et ça va nous être enlevé", explique Fernande, une campeuse depuis 33 ans.

Pour Nathalie Franssen, gérante du camping, la décision a aussi été très dure à encaisser : "On est triste. Je me retrouve sans travail et sans maison aussi parce que j’habite ici. Tout le monde est sous le choc. On ne s’y attendait vraiment pas en fait".

Pour l’instant, la commune n’a pas encore décidé ce qu’elle fera du terrain. Mais selon le bourgmestre Luc Delvaux, ce sont des projets ou des infrastructures sportives qui sont sur la table.