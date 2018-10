Sprimont : La liste du bourgmestre en tête, MCS et e-PS suivent à égalité

La liste du bourgmestre termine en tête de ces élections avec 40,29 % des voix. Elle conserve ses 10 sièges et sa tête de liste, le bourgmestre sortant Luc Delvaux a fait le plus de voix de préférence (1 623 voix). Derrière la liste du bourgmestre, on retrouve les listes MCS (Mouvement Citoyen de Sprimont) et e-PS (Ensemble pour Sprimont) au coude-à-coude avec respectivement 22,90 % et 22,78 %. La liste CDH ferme la marche avec 14,03 %.

Luc Delvaux devrait, selon toute vraisemblance, rester à la tête de la commune et reconduire la majorité précédente avec les socialistes de e-PS.